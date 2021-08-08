



"Он (Лукашенко - прим. ред.) может существовать только потому, что за его спиной стоит Россия. Это большая трагедия, которая происходит на наших глазах, потому что после того, как Путин умудрился окончательно оторвать Украину от России и стал, я бы сказала, крестным отцом рождающейся на наших глазах украинской нации, кажется, Владимир Владимирович, еще сможет сделать так, чтобы белорусы могли возненавидеть Россию. Это очень сложно, но если он будет действовать в том же направлении, то ему удастся и это", — отметила Юлия Латынина.