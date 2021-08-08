



"Накануне годовщины протестов по всей Беларуси идут задержания и профилактические беседы. Власти боятся нового взрыва общественной активности, хотя, кажется, никаких предпосылок для этого нет, все зачищено и парализовано.

Однако они боятся. Почему?





Во-первых, отсутствует обратная связь власти с обществом. Все подобного рода механизмы давно ликвидированы. В результате власти не знают, что происходит в обществе. А у страха глаза велики.





Во-вторых, особенность белорусского протеста заключается в том, что он был спонтанно самоорганизован.





Когда протест организовывают какие-то структуры (как в России Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального), то ликвидировав их, можно нейтрализовать протест. А когда доминирует самоорганизация, то неизвестно, с кем бороться.





Поэтому Лукашенко не чувствует себя победителем, не уверен, что все задушил", - пишет политолог.







