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ЕсооМ: Позитивное отношение к санкциям у 2% белорусов

Аналитическим центром ЕсооМ по заказу гостелеканала ОНТ проведено новое исследование, якобы вновь показавшее позитивное отношение белорусов к власти и негативное - к оппонентам.

Утверждается, что опрос показал: введение западными государствами санкций не поддерживают в общей сложности почти 77% респондентов. А вот позитивное отношение к мерам экономического давления сформировалось всего у 2% опрошенных. 

При этом четверть опрошенных считает, что санкции напрямую ухудшают их жизнь. Практически каждый пятый усматривает в этом попытки давления на партнера по Союзному государству – Россию. А в том, что главная цель санкционных мер – сделать Беларусь зависимой, – уверены 15% респондентов, сообщает ОНТ.

Еще одной темой опроса стало влияние прошлогодних акций протеста на качество жизни. Большинство опрошенных – почти 65% – так или иначе почувствовали их негативный эффект. А полгода назад этот процент был еще выше. 

Государственные социологи утверждают, что больше 40% участников исследования усмотрели в действиях оппозиционных политиков отстаивание интересов других стран. Причем для части белорусов за последние месяцы это якобы стало более очевидным. А еще около 17% опрошенных твердо убеждены, что оппозицией движут лишь собственные интересы.

Заявляется, что участие в опросе приняло около 2 тысяч человек. 

Кстати, в феврале 2021 года по заказу БЕЛТА ЕсооМ проводил аналогичный опрос и данные в нем оказались весьма схожи. 

На вопрос: «Какие достижения суверенной Беларуси нужно сохранить в первую очередь»? - 72,9 процентов якобы сказали «порядок и стабильность в стране». При этом Лукашенко доверяло 66,5 процента белорусов.

30,9% опрошенных говорили, что не знают, чьи интересы выражают лидеры оппозиции, 23,0% считали, что интересы Запада, 17,2% - только свои собственные интересы.

Опросы ЕсооМ всегда отличала исключительно позитивная оценка действий белорусских властей. 

В свое время TUT.BY пытался разобраться, что представляет из себя аналитический центр ЕсооМ. Выяснилось, что в публичном пространстве информации об ЕсооМ минимум. У него даже нет собственной интернет-страницы, что для аналитических центров — нонсенс.

Несмотря на это с 2004 года аналитический центр ЕсооМ является традиционным партнером Центризбиркома. Он входит в число компаний, которым разрешено проводить соцопросы и экзитполы на выборах (опросы на выходе с избирательных участков). 

Однако уже первый опыт ЕсооМ во время референдума 2004 года вызвал вопросы. Тогда различия между оценками балтийского филиала Gallup Organization и Аналитического центра ЕсооМ оказались разительными. Согласно одним данным, за изменение Конституции проголосовало 48,4% населения, по другим — 82,3%.

В последующие годы про деятельность Аналитического центра ЕсооМ вспоминали чаще всего во время выборов. Данные соцопросов и экзитполов центра были близки к официальным результатам голосования.
Источник: thinktanks.by
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