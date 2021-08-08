+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Глава МИД Чехии говорит уже о пятом пакете санкций

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек не исключает внесение в пятый пакет санкций ЕС против белорусских властей лиц, ответственных за ситуацию вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской и кризис на границе с Литвой.

Евросоюз недавно принял «относительно радикальный» четвертый пакет санкций в отношении белорусских властей, сейчас продолжается обсуждение пятого, сообщил Кульганек в интервью сайту novinky.cz.

«Могу предположить усиление экономических мер, а также введение дальнейших санкций против представителей белорусского режима. Конкретно — против тех, кто участвовал в кейсе белорусской спортсменки [Кристины Тимановской] или использовании нелегальной миграции как средства давления на Литву», — заявил министр.

По словам дипломата, есть также предложения ограничить белорусским гражданам выдачу виз, однако в этом вопросе следует быть аккуратным.

«Белорусский режим должен ощутить санкции, они должны касаться в первую очередь режима, а не обычных людей», — цитирует главу чешской дипломатии сайт naviny.online
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]