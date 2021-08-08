Русская служба Би-би-си задала ей несколько вопросов и поговорила с политологами о том, как из домохозяйки Тихановская стала лидером в изгнании и почему ее отъезд из Беларуси считают стратегической ошибкой Лукашенко.





"Я не публичный человек, я не умею говорить, у меня нет такой харизмы, как у моего супруга". Так говорила Светлана Тихановская в своем первом видеоинтервью 4 августа 2020 года. Во время общения с журналистами Би-би-си Светлана волновалась, делала долгие паузы и закрывала лицо руками.





Год спустя лидер белорусской оппозиции уверенно вошла в небольшое здание, расположенное в нескольких минутах ходьбы от Вестминстерского дворца в Лондоне. Тихановскую в строгом синем костюме окружала группа помощников и телохранителей.





Тихановская поднялась на сцену, и, взяв в руки микрофон, поспешно извинилась, что на встречу у нее есть всего полчаса, поблагодарила белорусскую диаспору в Великобритании и обещала вернуться снова.





- Мы собрали вопросы диаспоры к вам и…. Извините, я немножко нервничаю, - сказала, обращаясь к Тихановской, одна из организаторов мероприятия.





- Я тоже, - улыбаясь, ответила под аплодисменты Тихановская.





Мать и жена

До весны прошлого года Светлана Тихановская была далека от политики. Она закончила педагогический институт в Мозыре (небольшой город на юго-востоке Беларуси) и жила, как говорила сама Тихановская, обычной жизнью с супругом Сергеем и двумя детьми.





В своих интервью она неоднократно повторяла, что для нее муж и семья - на первом месте, а свою кандидатуру в президенты она выдвинула из-за порыва любви к супругу. "Я домашняя, я стесняюсь очень сильно, сейчас люди на улицах стали меня узнавать, - признавалась год назад Тихановская. - Все говорят: куда ты лезешь, это же не в куклы играть. Я все понимаю, это не моя стихия".





После того, как ее мужа, популярного блогера с президентскими амбициями, арестовали, она выдвинулась вместо него - и то, что ЦИК зарегистрировал ее кандидатуру, стало неожиданностью даже для самой Тихановской.





"Лукашенко просто не мог поверить, что женщину способны воспринимать всерьез", - говорила она позже в одном из интервью. По официальным данным, Тихановская, собиравшая многотысячные митинги в свою поддержку, набрала лишь 10% и заняла второе место после Лукашенко, но многие беларусы считают ее победителем выборов.





11 августа 2020 года, опасаясь за безопасность детей и собственную, Тихановская уехала в Литву. Тогда некоторые эксперты говорили, что она стала символической фигурой и что на этом ее роль в политике, скорее всего, закончится.





"Бороться не устала"

За последний год Тихановская встретилась с более чем 30 мировыми лидерами, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.





Во многом именно благодаря работе ее штаба против представителей властей и госпредприятий ввели санкции, а Беларусь не уходит из международной повестки.





"Тихановской удалось удержать Беларусь в фокусе мирового внимания, - сказал Би-би-си директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и России Финского института международных отношений Аркадий Мошес. - Мы знаем по опыту других стран, когда люди, вытолкнутые в эмиграцию, очень быстро теряли и растрачивали это внимание. В условиях эскалационной политики Лукашенко Западу приходится все больше втягиваться в вопросы Беларуси, и в этом контексте Тихановская становится естественным партнером взаимодействия".





По словам ее пресс-секретаря, Тихановская совершает две-три рабочие поездки в месяц, выходные старается по возможности проводить с детьми. Находясь в Вильнюсе, она созванивается с рабочими объединениями, активистами и другими лидерами демократического движения. Во время официальных визитов и в Литве она постоянно в сопровождении охраны.





"Это достаточно сложная жизнь, к которой она оказалась готова, - говорит руководитель Свободного театра (белорусский театр, базирующийся в Лондоне) и директор Creative Politics Hub Николай Халезин. - Она пытается не грузить охрану - лишний раз не выйти на улицу, не пойти в магазин. Когда мы встречаемся, я спрашиваю: устала? Она все время говорит: бороться не устала."





Халезин, который был в составе делегации Тихановской во время визита в США, считает, что человеческие качества помогли ей в политике: по его словам, своей искренностью она обезоруживает и располагает к себе многих мировых лидеров.





"Светлана - добрый, спокойный и приятный человек, от встречи с ней я получаю удовольствие, - сказал Би-би-си Халезин. - При этом она может слушать специалистов, доверять им, но может и проявить характер и очень жестко настоять на своей позиции - бывает, даже прикрикнуть".





"Когда мы были на Берлинском кинофестивале, Светлана категорически отказалась выходить на красную ковровую дорожку, - вспоминает Халезин. - Ее уговаривали все, вплоть до директора фестиваля. Прозвучало категорическое "нет", потому что в Беларуси люди в тюрьмах, "я не могу ходить по красным дорожкам". Падет режим - приглашайте!"





"Для меня каждый день продолжается борьба, но ты идешь вперед, ты борешься, потому что по-другому уже не можешь", - сказала Би-би-си во время лондонского визита Тихановская.





В Беларуси она объявлена в международный розыск, и своего отношения к ней Лукашенко не скрывает. Во время недавней встречи с чиновниками он обозвал Тихановскую "дурой" и "мерзавкой".





"Лукашенко совершил две стратегических ошибки - вначале зарегистрировав Тихановскую в качестве кандидата в президенты, а затем выдворив ее из страны. Я думаю, что он об этом лично сожалеет, - считает белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. - Эта реакция - лакмусовая бумажка значимости Тихановской. У него такое раздражение, которое он просто не в силах удерживать, при том что он опытный политик".





Символ

Белорусские государственные СМИ, а недавно и бывший главред Nexta Роман Протасевич говорили о внутренних распрях в кругах оппозиции - но сами оппозиционные активисты и политологи это отрицают. Лебедько считает, что во многом это именно заслуга Тихановской.





"Благодаря тому, что Светлана Тихановская имеет легитимность миллионов граждан Беларуси, она предотвращает этот раскол. Своим признанием внутри страны и за пределами она четко дает понять, что существуют разные политические группы, но есть один центр принятия решений", - считает Лебедько.





"Другие демократические силы признают символическое лидерство Тихановской и стараются не противоречить инициативам ее штаба, а также проводят смежные инициативы, например, голосование за конституцию, - отмечает основатель аналитического агентства Sense Analytics Артем Шрайбман. - Больших разногласий мы среди них не видим, скорее это филиалы одного движения".





О себе как символе Тихановская говорила и год назад. "Я не политик, и я не президент в полном понимании этого слова. Нет у меня ни тех амбиций, ни качеств, ни знаний. Национальный лидер - равно национальный символ. Светлана Тихановская стала символом перемен", - сказала она в интервью Би-би-си 21 августа прошлого года.





Лебедько называет Тихановскую "политической золушкой", которая в течение очень короткого времени пережила удивительное превращение - из домашней женщины в человека, который влияет на будущее страны и говорит на понятном для белорусов языке.





"Я понял, что люди, которые долго в политике, оторвались от реальности и, наверное, нужен был приход человека, который приземляет, - рассуждает Лебедько. - Для кого-то с политологическим образованием то, как она говорит, может выглядеть упрощенно и наивно, но это то, что намного ближе сегодня белорусам".





Инициативы внутри страны

Однако влияние Тихановской на жизнь в Беларуси сильно ограничено. В отличие от международной деятельности большинство инициатив, к которым призывал ее штаб внутри страны, провалились: национальную забастовку быстро подавили, призыв к началу весенних протестов не вызвал среди белорусов энтузиазма, а силовики, которых лично Тихановская неоднократно призывала встать на сторону народа, остались лояльны Лукашенко.





"Внутри страны у нее реальных рычагов влияния на ситуацию нет, она это прекрасно понимает: это как раз проявилось в том, что ее инициативы не сработали, - считает Шрайбман. - Люди оказались не готовы рисковать своей безопасностью и свободой, по крайней мере на момент этих призывов. Видимо, уже не было веры в то, что победа так легко достижима, ставки оказались слишком высоки".





С самого начала протестов Тихановская подчеркивала, что народное сопротивление должно носить мирный характер. В целом таким оно и оставалось, однако за последний год, по подсчетам правозащитного центра "Весна", несколько десятков тысяч человек было арестовано, тысячи подверглись пыткам и репрессиям, количество политзаключенных превысило 600 человек.





В Беларуси почти полностью ликвидированы независимые СМИ и правозащитные организации, а разговоры о политике теперь происходят шепотом и за закрытыми дверьми.





Оглядываясь назад, какие уроки Тихановская извлекла из случившегося и что, на ее взгляд, следовало сделать по-другому?





"Можно много чего было сделать по-другому, а можно было и не делать, сейчас уже ничего не изменишь. И что сделано, то сделано, - отвечает она. - Это очень большая заслуга белорусов, что уже целый год люди сражаются, и вот эта решимость остается, она никуда не уходит".