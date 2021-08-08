СМИ: в Минск приехали консулы Ирака из Москвы - выдавать временные документы
В закрытых группах в социальных сетях, созданных для желающих перебраться в ЕС иракцев, распространяется сообщение о приезде в Минск консульской делегации посольства Ирака в Москве для выдачи временных документов для возвращения на родину.
Об этом стало известно журналисту Reform.by, который отслеживает публикации в нескольких таких группах.
Иракские консулы находятся в офисе Iraqi Airways в Минске по адресу улица Янки Купалы, 23. В сообщении говорится также об отеле «Юбилейный».
Любой, кто находится внутри Беларуси и хочет вернуться в Ирак, и у него нет паспорта или он оставил его в компании по бронированию, или он был уничтожен при попытке перебраться в Литву, или он был утерян, может обратиться к консулам и бесплатно получить временный пропуск и возможность вернуться на родину, говорится в сообщении.
Связаться с иракскими представителями можно по телефону +375 (29) 249-24-39 или Viber.
Информацию о выдаче временных документов подтверждает минский офис Iraqi Airways.
Ранее посол Ирака в России Абдель Рахман аль-Хасани в своем блоге в Twitter сообщил, что посольство организует эвакуационный рейс 10 августа из Минска в Багдад.
08:55 08/08/2021
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