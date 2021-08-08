+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

СМИ: в Минск приехали консулы Ирака из Москвы - выдавать временные документы

В закрытых группах в социальных сетях, созданных для желающих перебраться в ЕС иракцев, распространяется сообщение о приезде в Минск консульской делегации посольства Ирака в Москве для выдачи временных документов для возвращения на родину.

Об этом стало известно журналисту Reform.by, который отслеживает публикации в нескольких таких группах.

Иракские консулы находятся в офисе Iraqi Airways в Минске по адресу улица Янки Купалы, 23. В сообщении говорится также об отеле «Юбилейный».

Любой, кто находится внутри Беларуси и хочет вернуться в Ирак, и у него нет паспорта или он оставил его в компании по бронированию, или он был уничтожен при попытке перебраться в Литву, или он был утерян, может обратиться к консулам и бесплатно получить временный пропуск и возможность вернуться на родину, говорится в сообщении.

Связаться с иракскими представителями можно по телефону +375 (29) 249-24-39 или Viber.

Информацию о выдаче временных документов подтверждает минский офис Iraqi Airways.

Ранее посол Ирака в России Абдель Рахман аль-Хасани в своем блоге в Twitter сообщил, что посольство организует эвакуационный рейс 10 августа из Минска в Багдад.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]