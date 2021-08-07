+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Сенате США создали кокус «Свободная Беларусь»

В Сенате США создали кокус «Свободная Беларусь». Об этом сообщила в Twitter одна из его создателей сенатор Джинн Шейхин.

Фото: unsplash.com

«Мы гордимся тем, что сегодня открываем кокус «Свободная Беларусь» с сенатором Роджером Уикером и двухпартийной группой сенаторов, чтобы дать понять международному сообществу, что США поддерживают белорусский народ в его решимости построить демократическое будущее», — написала она.

На сайте сенатора США от Массачусетса Эда Марки говорится, пишет Reform.by что кокус будет выступать за демократию и свободные и справедливые выборы в Беларуси. Среди других инициатив, кокуса — борьба за свободные СМИ и защиту журналистов и поддержка соседние с Беларусью стран, такие как Литва и Польша, в их усилиях по оказанию помощи белорусскому народу Беларуси.

Уикер и Шейхин будут сопредседателями кокуса, в который также войдут Дик Дурбин, Том Тиллис, Тим Кейн, Дэн Салливан, Линдси Грэм и Крис Ван Холлен, которые присоединились в качестве членов-основателей.

Создание кокуса последовало за встречей сенаторов со Светланой Тихановской в ​​прошлом месяце и происходит в преддверии первой годовщины президентских выборов, говорится на сайте сенатора.

В июле кокус друзей Беларуси был создан в Конгрессе США. Американские конгрессмены Американские конгрессмены адресовали письмо президенту Джо Байдену с просьбой встретиться со Светланой Тихановской, призвали заблокировать возможность для Беларуси использовать «специальные права заимствования» в МВФ и создать международный трибунал по делу Лукашенко.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]