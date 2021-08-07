







"Производство на дому организовал 33-летний директор интернет-магазина по продаже музыкальных инструментов", - говорится в сообщении.





По информации МВД, пишет interfax.by, задержанный принимал активное участие в акциях протеста после президентских выборов 2020 года, "являлся участником деструктивных Telegram-чатов".





"В одном из них он откликнулся на предложение о производстве полиграфической продукции. Основной координатор по организации производства данной продукции вводил в заблуждение, убеждая в безопасности деятельности, тем не менее, в случае задержания, обещал уплату всех возможных штрафов", - заявили в МВД.





Там добавили, что финансирование велось с территории Украины.





"На карт-счет задержанного приходили суммы денег, на которые он приобрел необходимую технику и сопутствующие расходники и с июня текущего года запустил производство нелегальной печатной продукции, стикеров и листовок", - сообщили правоохранители.





"Оперативниками по месту жительства изъяты банковские карты, компьютерная и множительная техника, более 6 000 $, несколько тысяч экземпляров готовой продукции, экстремистские листовки", - подытожили в МВД Беларуси.











