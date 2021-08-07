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Грузия отказалась восстанавливать дипотношения с Россией

Грузия пока не намерена восстанавливать дипломатические отношения с Россией, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. Бывший спикер грузинского парламента пояснил, что Тбилиси занимает четкую позицию по вопросу независимости Абхазии и Южной Осетии, передает ТАСС.


«У нас есть четко определенная политика в связи с этими вопросами [восстановление дипотношений с РФ]. Существуют красные линии, которые связаны с деоккупацией и нашей интеграцией с Западом. В рамках этих красных линий можно обсуждать все, но мы не сможем говорить о восстановлении дипломатических отношений», — подчеркнул Кобахидзе.

В то же время, пишет haqqin.az, по его словам, Грузия готова обсуждать с РФ развитие торгово-экономических и гуманитарных связей.

В четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Москва готова к восстановлению двусторонних отношений с Тбилиси в той степени, в какой готова грузинская сторона. А в пятницу семь западных стран обратились к властям России с призывом отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Совместное заявление, приуроченное к 13-й годовщине с начала грузино-осетинского конфликта, подписали США, Великобритания, Ирландия, Норвегия, Франция, Эстония и Албания.
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