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Пошел обратный процесс. Самолет Iraqi Airways вылетел из Минска в Багдад

Компания Iraqi Airways начала вывозить граждан Ирака из Минска обратно в Багдад.


Самолет Iraqi Airways приземлившийся накануне в Минске пустым, вылетел обратно в Багдад. На его борту, по предварительным данным, около 300 граждан Ирака, которые не захотели больше быть разменной монетой в политических играх и пожелали вернуться обратно на Родину.

Это случилось после того, пишет Ежедневник, как литовская сторона начала выдворять обратно незаконных мигрантов (в основном граждан Ирака) в Беларусь, откуда они и перебираются в Литву.

При этом белорусские пограничники не пускают их обратно и даже стреляют в воздух, чтобы вынудить идти в Литву.

Напомним, что накануне Александр Лукашенко велел закрыть каждый метр белорусской границы, чтобы ни один нелегальный мигрант не вернулся обратно. В итоге, обстановка на белорусско-литовской границе начала осложняться с каждым часом. В такой ситуации граждане Ирака, намеревавшиеся попасть нелегальными путями в Европу, предпочли вернуться домой, чем становиться разменной монетой в политических играх.
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