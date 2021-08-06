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CNN: 9 августа США объявят о новых санкциях в отношении Беларуси

Американский телеканал CNN сообщает, что в понедельник, 9 августа, администрация президента Джо Байдена обнародует новые санкции в отношении Беларуси.


Источник в Конгрессе сообщил CNN, что введение новых санкций будет приурочено к годовщине со дня выборов в Беларуси, результаты которых международное сообщество не признало.

Пока неизвестно, пишет НН, на что будут направлены новые санкции, но Светлана Тихановская после визита в Вашингтон заявляла, что она предоставила администрации Байдена конкретный список целей, которые ее команда хотела бы видеть под санкциями.

В этом списке находится ряд компаний, которые монополизированы режимом Лукашенко и его приближенными, включая калийную компанию «Беларуськалий», а также нефтяные, деревообрабатывающие и металлургические предприятия.

Тихановская на этой неделе призвала международное сообщество «послать сигнал солидарности с белорусами, борющимися за демократию и свободу», именно 9 августа, в годовщину спорных выборов, которые вызвали массовые протесты по всей Беларуси.

Посол США в Беларуси Джули Фишер заявила законодателям Сената в начале июня, что администрация «сосредоточена на новом исполнительном указе в кратчайшие возможные сроки».
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