CNN: 9 августа США объявят о новых санкциях в отношении Беларуси
Американский телеканал CNN сообщает, что в понедельник, 9 августа, администрация президента Джо Байдена обнародует новые санкции в отношении Беларуси.
Источник в Конгрессе сообщил CNN, что введение новых санкций будет приурочено к годовщине со дня выборов в Беларуси, результаты которых международное сообщество не признало.
Пока неизвестно, пишет НН, на что будут направлены новые санкции, но Светлана Тихановская после визита в Вашингтон заявляла, что она предоставила администрации Байдена конкретный список целей, которые ее команда хотела бы видеть под санкциями.
В этом списке находится ряд компаний, которые монополизированы режимом Лукашенко и его приближенными, включая калийную компанию «Беларуськалий», а также нефтяные, деревообрабатывающие и металлургические предприятия.
Тихановская на этой неделе призвала международное сообщество «послать сигнал солидарности с белорусами, борющимися за демократию и свободу», именно 9 августа, в годовщину спорных выборов, которые вызвали массовые протесты по всей Беларуси.
Посол США в Беларуси Джули Фишер заявила законодателям Сената в начале июня, что администрация «сосредоточена на новом исполнительном указе в кратчайшие возможные сроки».
09:41 07/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение