Как силовики в Беларуси запугивают инакомыслящих - в материале DW.





Повестку из милиции слонимский активист Виктор Марчик получил в середине июля. Придя в районное отделение, он обнаружил там еще несколько десятков человек. Всем собравшимся сказали, что им предстоит сдать анализ ДНК, пройти дактилоскопию и сфотографироваться. "По ДНК потом легко идентифицировать, чей труп обнаружен, например, на пожаре", - объяснили Виктору Марчику.





Активист счел объяснение, по меньшей мере, странным. Поговорив с теми, кто, как и он, пришел в РОВД, получив повестку (кстати, все они были выписаны в один день), он удивился еще больше: оказалось, что все вызванные в милицию люди в течение последнего года были задержаны на различных акциях протеста. На вопрос, почему сдать тест на ДНК не предлагают всем остальным жителям города, Марчик ответа не получил.





Подготовка к годовщине протестов 9 августа?





Повестки в милицию жители города стали получать недели три назад, рассказывает DW редактор "Газеты Слонимской" Николай Кононович. Ему удалось выяснить, что в РОВД вызвали, по меньшей мере, 100 человек. Почти все они ранее проходили по так называемой "народной статье" 23.34 (с 1 марта - 24.23 - Ред.) Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Беларуси "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".





Виктор Марчик





Причина вызова в повестках не указывалась: о том, что их хотят подвергнуть ряду процедур, облегчающих идентификацию личности, люди узнавали только в РОВД. Активисты сочли это подготовкой силовиков к 9 августа - в этот день год назад в Беларуси прошли президентские выборы, положившие начало массовым протестам и повергшие страну в глубокий политический кризис.





Представитель гродненского отделения лишенного аккредитации правозащитного центра "Весна" Владимир Хильманович отмечает, что первым на себе давление почувствовали активисты Сморгони в начале июля. Там местная милиция ограничилась профилактическими беседами. Позже новости о повестках в РОВД стали приходить из крупных райцентров области с населением более 50 тысяч человек - Слонима и Лиды. В этих городах силовики стали вызывать людей на дактилоскопию и анализы ДНК.





В целом по стране силовики прибегают к различным способам давления, говорит правозащитник. В одних городах активистов регулярно вызывают в милицию на профилактические беседы, в других из МВД отправляют письма в органы опеки , где-то неугодных требуют уволить с работы и тут же вызывают в службу занятости. В самом Гродно сразу начали с заведения уголовных дел, и их количество, начиная с ноября прошлого года, неуклонно растет.





Сбор базы данных инакомыслящих





Повестку с требованием явиться в РОВД получил еще один слонимский активист, Алесь Масюк. Он обратился к адвокату, где выяснилось, что повестка оформлена ненадлежащим образом. Так что в РОВД Масюк не пошел, а написал заявление в прокуратуру с просьбой разъяснить, с чем связан вызов в милицию. Письмо переслали в РОВД, и там ответили, что "свыше пришел приказ создать базу лиц, задержанных на политических акциях".





Алесь Масюк





Дактилоскопию и анализ ДНК Масюк называет "новым методом преследования инакомыслящих". Он не уверен, что массовые повестки в РОВД приурочены к годовщине начала протестов, а видит в этом подготовку силовиков к дальнейшему усилению давления.





Представитель "Весны" Владимир Хильманович считает, что, вынуждая участников протестов сдавать тесты на ДНК и оставлять отпечатки пальцев, правоохранительные органы составляют "достаточно внушительные списки неугодных": "По сути, это уже одна из форм сегрегации - принудительного разделения людей по политическому признаку", - говорит он.





"Весна" ведет мониторинг задержаний





С начала прошлогодней президентской кампании не менее 36700 человек были задержаны, арестованы или приговорены к штрафам, говорит официальный спикер правозащитного центра "Весна" Наталья Сацункевич со ссылкой на мониторинг организации. Но это лишь приблизительные данные: точную цифру, по ее словам, знает только МВД, и она, вероятно, гораздо выше.





Сацункевич объясняет, что в мониторинг "Весны" попадают не все случаи. После того как против правозащитного центра было возбуждено уголовное дело, многие волонтеры организации вынуждены были покинуть Беларусь. Поэтому у правозащитников есть возможность фиксировать случаи давления на инакомыслящих не во всех регионах.





Власти действительно могут создавать базу ранее попавших в поле зрения милиции граждан, говорит Сацункевич, и логика у них при этом простая: "Людей держат на крючке, запугивая возбуждением уголовного дела за повторное участие в протестах в течение года - такая норма есть в обновленном УК".





В Могилеве людей забирают в КГБ





По словам правозащитника из Могилева Бориса Бухеля, в его регионе количество уголовных дел меньше, чем в других областях. Но способы давления, говорит он, не менее изощренные. Незадолго до годовщины августовских событий жителей Могилева, замеченных на акциях протеста, стали массово возить в областное управление КГБ.





При этом, говорит Бухель, людей не вызывают повесткой, а "в буквальном смысле вылавливают под подъездами, чтобы создать эффект полной неожиданности". "Вначале силовики проводят обыск у них дома, а после этого везут на допрос. Там сотрудники ведомства пытаются их вербовать и заставляют записать видео с осуждением экстремизма. С людей берут подписку о неразглашении и предупреждают, чтобы они ни в коем случае не говорили о задержании правозащитникам", - рассказывает правозащитник.





Ссылаясь на данные волонтеров, Бухель отмечает, что за последние недели в КГБ побывали не менее тридцати человек. При этом вызовы людей в ГУБОПиК и профилактические беседы в РОВД не прекращались в течение года.