Парламент Молдовы утвердил новое правительство. Теперь там президент и премьер - женщины
Парламент Молдовы в пятницу подтвердил полномочия правоцентристского кабинета, назначенного президентом Майей Санду.
Кандидатура премьер-министра Натальи Гаврилицы была утверждена большинством голосов.
Таким образом, Молдова стала вторым после Эстонии постсоветским государством, где оба высших поста занимают женщины.
В Молдове действует закон, согласно которому в предвыборных списках политических партий не должно быть больше 60% представителей одного пола.
49-летняя Майя Санду, считающаяся прозападным политиком, в ноябре 2020 года выиграла президентские выборы у Игоря Додона, которого поддерживала Москва. Она вела кампанию под лозунгами борьбы с коррупцией и укрепления связей с ЕС.
Санду дважды вносила на утверждение кандидатуру Гаврилицы, но прежний состав парламента отказывался это сделать.
В апреле 2021 года Санду инициировала досрочные выборы, которые состоялись в июле и принесли успех ее партии "Действие и солидарность" (свыше 52% голосов и 63 мандата).
43-летняя Наталья Гаврилица - давняя соратница Санду и ее заместитель по партии. Училась в Гарварде, работала во Всемирном банке и аппарате Еврокомиссии, была министром финансов Молдовы.
Источник: ВВС
21:54 06/08/2021
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