Наша нива: философа Мацкевича подозревают в участии в митингах
Владимира Мацкевича подозревают в организации или участии в действиях, нарушивших общественный порядок, по "народной" ст. 342 УК.
Об том стало известно @nashaniva. Допрос в качестве подозреваемого не проводился.
Обыск проводили по месту жительства и по месту регистрации. Силовики забрали все электронные носители информации, некоторые документы.
Адвокат Дмитрий Лозовик обращает внимание, что с Мацкевичем проводили "оперативную беседу", в ходе которой ему ненадлежащим образом объяснили его права. Пыток со стороны силовиков не было.
По словам адвоката, Владимир чувствует себя нормально, бодрость и чувство юмора не потерял. Вину не признает, свое нынешнее состояние воспринимает философски.
Источник:
20:36 06/08/2021
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