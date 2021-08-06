Об том стало известно @nashaniva . Допрос в качестве подозреваемого не проводился.





Обыск проводили по месту жительства и по месту регистрации. Силовики забрали все электронные носители информации, некоторые документы.





Адвокат Дмитрий Лозовик обращает внимание, что с Мацкевичем проводили "оперативную беседу", в ходе которой ему ненадлежащим образом объяснили его права. Пыток со стороны силовиков не было.





По словам адвоката, Владимир чувствует себя нормально, бодрость и чувство юмора не потерял. Вину не признает, свое нынешнее состояние воспринимает философски.