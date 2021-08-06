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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Наша нива: философа Мацкевича подозревают в участии в митингах

Владимира Мацкевича подозревают в организации или участии в действиях, нарушивших общественный порядок, по "народной" ст. 342 УК.

Об том стало известно @nashaniva. Допрос в качестве подозреваемого не проводился.

Обыск проводили по месту жительства и по месту регистрации. Силовики забрали все электронные носители информации, некоторые документы. 

Адвокат Дмитрий Лозовик обращает внимание, что с Мацкевичем проводили "оперативную беседу", в ходе которой ему ненадлежащим образом объяснили его права. Пыток со стороны силовиков не было.

По словам адвоката, Владимир чувствует себя нормально, бодрость и чувство юмора не потерял. Вину не признает, свое нынешнее состояние воспринимает философски.
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