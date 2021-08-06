Также и в США призвали инициировать проведение «международного трибунала и ввести новые санкции против режима в Беларуси». А в Германии заявили, что «сейчас важны дальнейшие жесткие и адресные санкции».





«Эстония, Латвия и Литва вместе отстаивают ценности и безопасность Европейского Союза и выражают серьезную озабоченность в связи с продолжающейся гибридной атакой режима Александра Лукашенко на целостность внешней границы ЕС», — написано в документе.





Страны «решительно осуждают все попытки инструментализации незаконной миграции с целью оказания политического давления на ЕС и его государства-члены».





«Мы призываем Совет ЕС и наших партнеров распространить индивидуальные и отраслевые санкции на белорусский режим, а также новый режим санкций, нацеленный на все стороны, участвующие в спонсируемом государством использовании незаконных миграционных потоков», — сообщили страны Балтии.





Напомним, с начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 112 нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.





США





Крис Смит — сопредседатель Комиссии по правам человека в Палате представителей США (Tom Lantos Human Rights Commission) и соавтор принятого в конце 2020 года «Акта о демократии в Беларуси».





На это отреагировала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.





«Я благодарна конгрессменам за то, что сразу после визита в США мы видим помощь и быстрые действия – как реакцию на события в Беларуси. Это первый случай в нашей истории, когда Беларусь имеет такую поддержку во всем мире», — сообщили в ее телеграмм-канале.





Отметим, что во время своего визита в США, который начался 18 июля, она присутствовала на запуске белорусского кокуса в Конгрессе США (группа конгрессменов, которые работают по теме Беларуси), в том числе встречалась с Крисом Смитом.





Германия

Фракция христианских демократов в немецком Бундестаге выпустила также заявление о ситуации в Беларуси, сообщили на сайте cducsu.de.





По последним опросам ХДС является безусловным лидером предвыборной гонки в Германии, а глава партии Армин Лашет считается основным претендентом на пост канцлера ФРГ.





«Сейчас важны дальнейшие жесткие и адресные санкции. ИТ-специалисты составляют основу белорусской экономики. Для этого Европейский Союз должен значительно упростить выдачу виз, чтобы они могли продолжить свою важную работу в странах ЕС на свободных условиях. Такая мера серьезно скажется на минском режиме», — сообщается в заявлении ХДС.





"Тот факт, что несколько членов олимпийской сборной Беларуси отвернулись от своей страны, показывает, что внутриполитическая ситуация в Беларуси невыносима даже для людей, не подвергающихся прямым репрессиям".





«Поэтому для Беларуси не может быть иного пути, кроме свободных и тайных выборов под международным наблюдением. Большинство людей хотели бы смены правительства и пути к современному, открытому и демократическому будущему. В этом стремлении народ Беларуси пользуется поддержкой парламентской группы ХДС/ХСС», — отметил представитель фракции Юрген Хардт.





МИД Беларуси о «консультации по вопросам миграции»

3 августа пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз ответил на вопросы ТАСС об «обвинениях в адрес Беларуси в создании миграционного кризиса на границе с Литвой».





Он подчеркнул, что Высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности (Жозеп Боррель), «бросаясь голословными обвинениями, проигнорировал с апреля 2021 года «неоднократные и настойчивые» сигналы о желании Беларуси провести «консультации по вопросам миграции».





«Обратите внимание, что и сейчас не слышно ни одного голоса в ЕС в пользу диалога, направленного на совместное решение возникшей проблемы. Все ораторы также тщательно обходят истинные причины, провоцирующие массовые потоки нелегальных мигрантов из Ирака и иных стран, где у Запада имеются корыстные интересы», — заявил официальный представитель МИД.