ЕС созывает экстренную встречу глав МВД по ситуации на границе с Беларусью
Она пройдет 18 августа
Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел для 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе с Беларусью. Об этом сообщил в пятницу ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
"Совет ЕС по внутренним делам проведет 18 августа экстренное заседание для обсуждение миграционной ситуации в Литве, а также вокруг нелегальных пересечений южной границ ЕС [через Средиземное море]", - сообщил он.
Источник: tass.ru
17:23 06/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение