Проекты бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского "Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащита Открытки" прекратили работу в России. Накануне сайты "Открытых медиа" и "МБХ медиа" заблокировал Роскомнадзор.





Бывший главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош рассказала Настоящему Времени, что после длинной ночи разговоров с юристами и инвестором они пришли к выводу, что проект не сможет продолжать работу, потому что "люди рискуют и так или иначе не дадут работать". О высоких рисках для журналистов, которые работают в его проектах, написал и Ходорковский.





Политолог Аббас Галлямов в эфире Настоящего Времени рассуждал о том, почему сейчас закрывают независимые СМИ и в чем принципиальное отличие нынешней ситуации с медиа от той, которая сложилась в 2000-х годах.













– Ходорковский сегодня сказал, что для журналистов очень высокий уровень персонального риска. Вы согласны?





– Да, конечно.





– В чем этот риск, как вам кажется, заключается?





– Риск лишиться работы. Мы знаем истории, когда журналистов в конце концов просто убивают – историй масса. Мне кажется, это настолько очевидно, что даже смысла перечислять нет.





– Аббас, хорошо, давайте тогда перечислим те независимые СМИ, которые еще остались с редакцией именно в России, много ли вы таких сейчас можете назвать?





– Конечно, таких СМИ все меньше: "Дождь", "Эхо Москвы".





– "Новая газета".





– "Проект" закрыт, "Открытые медиа" закрыты. "Новая газета" осталась. В общем, по пальцам одной руки можно пересчитать, пальцев двух рук хватит, это точно, это максимум, это много будет, еще останутся.





Главное ведь – в политических последствиях происходящего, в том, что режим не любит свободу слова, борется с ней. Тут же секрета никакого нет. В конце концов Путин с 2000 года, как только пришел к власти, с этого начал. Напомню, что все стартовало с закрытия НТВ, с того, что он взял под контроль Первый канал, помните, оттуда Доренко вышибли. Потом закрыли ТВ-6, куда перекочевали журналисты из НТВ. Это классика жанра. Поэтому и новости даже никакой во всем этом нет. Новость в том, как на все это будет реагировать общество – вот это главное, вот это надо обсуждать.





Сегодня по случайному стечению обстоятельств, когда стало известно об этих закрытиях, Илья Яшин написал о том, что у него за последний месяц его ютуб-канал увеличил число подписчиков на 25%. За месяц +25% – огромный рост.





Отличие той ситуации, которую мы видим сейчас, от той, что была раньше: сейчас люди, которые выдавливаются из одной политической области, из одного информационного пузыря, не уходят из политики, не замыкаются на своих кухнях. Они просто ищут другие пузыри, другие коммуникационные каналы, переключаются на них. Они не становятся клиентами Первого канала, проще говоря, сейчас они нашли Яшина. Допустим, Яшина заблокируют, они еще куда-то перекочуют.





Общество активизируется, в этом его принципиальное отличие от того, что было в 2000-е годы. В этом главная новость, с моей точки зрения, и заключается.





– Но тот же ютуб в России в целом могут заблокировать – такие риски вы видите?





– Да, конечно. Режим будет последовательным. Я сказал, что перекочевали люди к Яшину – возьмутся за Яшина, скорее всего. Но люди и дальше перекочуют. Заблокируют ютуб – в конце концов люди подпольные типографии начнут открывать, листовки будут печатать. Вспомните историю любой революции: всегда везде велась борьба с независимыми каналами коммуникации. Ни одну полноценную революцию, ту революцию, которая по-настоящему созрела, когда объективные предпосылки сложились с соотношением между разными большими группами населения, ни одну из этих революций борьба со свободой слова не остановила со времен Великой французской революции. Наш 1917 год вспомните, вспомните, как Ленин "Искру" издавал.





– Хочется не революций, а эволюции скорее, наверное, чего не видим, к сожалению.





– Во-первых, революция сегодня делается достаточно эволюционно, то есть она делается мирными средствами. Революция столетней давности, когда вооруженные винтовками матросы шли на штурм Зимнего дворца – сейчас такого нигде не бывает. Поэтому с этой точки зрения слово "революция" уже не должно пугать.





И, во-вторых, революция – в данном случае я использую как метафору: просто переход власти от авторитарного правителя к оппозиции, вот и все. В этом суть революции.





– Аббас, вы в самом начале сказали, что, когда пришел Владимир Путин к власти, он начал собственно зачистки медиа: НТВ, ТВ-6 и так далее. Это было вначале, а то, что сейчас происходит, – в этой перспективе мы видим, что в конце так происходит или это какой-то срединный и что ли промежуток?





– Очевидно, как Черчилль говорил: "Это еще не конец, даже не начало конца, но это уже конец начала". Поэтому это не конец, конечно, то есть я далек от мысли утверждать, что режим завтра делегитимизируется и послезавтра рухнет. Нет, как минимум до 2024 года он дотянет, он еще достаточно крепок и с точки зрения легитимности. Она, безусловно, ослабевает, протестные настроения усиливаются.





Напомню, что за "Единую Россию" готовы сейчас голосовать процентов 27-28 от общего числа населения, то есть две трети населения не хотят голосовать за партию власти. Электоральный рейтинг Путина давно упал уже ниже 50%, то есть больше половины населения не хочет голосовать за Путина. Но тем не менее, несмотря на это, в целом у людей есть понимание, что режим еще имеет право на существование, режим не исчерпал еще своего запаса, этого кредита доверия, который когда-то 20 лет назад был ему выдан.





Людей, поддерживающих радикальные оппозиционные лозунги, лозунги Навального, дескать "на свалку истории", пока, конечно, мало. Но их число, безусловно, растет и будет расти дальше. Ключевой точкой, если вы меня об этом спрашиваете, я думаю, будет 2024 год. В 2024 году, если Путин решит переизбраться, тогда, конечно, случится очень серьезный кризис доверия. Все, что сейчас происходит, – это всего лишь подготовка к 2024 году. А 2024 год станет очень серьезным водоразделом.