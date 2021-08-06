Об этом она заявила в интервью изданию 15min.lt.





«3 августа мы сообщили, что отказываемся от опроса В. Адамкуса. Запрос не был направлен с целью, указанной в запросе о правовой помощи. В запросе говорилось, что целью было раскрытие преступления, и мы увидели, что это было по политическим мотивам», — сказала она.





Напомним, о желании допросить Адамкуса в Генпрокуратуре Беларуси заявили в начале июня. Позднее генпрокурор Андрей Швед назвал три главных вопроса, которые беларусская сторона намерена задать бывшему президенту Литвы.





«Первое, ответит ли он на вопрос, присягал ли он на верность фашистскому рейху. Второе – вступал ли в ряды добровольно карательного литовского батальона СС. И характер своих взаимоотношений с «Минским мясником» и его конкретное участие в определенных карательных операциях», — перечислил он.





Грунскене также сообщила, что Беларусь направила Литве в этом году 64 обращения по поводу оказания правовой помощи. Среди них было и заявление об экстрадиции Светланы Тихановской, в удовлетворении которого было отказано в июле.