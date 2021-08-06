+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Генпрокурор Литвы назвала запрос Беларуси о допросе Адамкуса политически мотивированным

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене назвала политически мотивированным запрос беларусской Генпрокуратуры о допросе бывшего президента страны Валдаса Адамкуса в рамках дела о геноциде.

Об этом она заявила в интервью изданию 15min.lt.

«3 августа мы сообщили, что отказываемся от опроса В. Адамкуса. Запрос не был направлен с целью, указанной в запросе о правовой помощи. В запросе говорилось, что целью было раскрытие преступления, и мы увидели, что это было по политическим мотивам», — сказала она.

Напомним, о желании допросить Адамкуса в Генпрокуратуре Беларуси заявили в начале июня. Позднее генпрокурор Андрей Швед назвал три главных вопроса, которые беларусская сторона намерена задать бывшему президенту Литвы.

«Первое, ответит ли он на вопрос, присягал ли он на верность фашистскому рейху. Второе – вступал ли в ряды добровольно карательного литовского батальона СС. И характер своих взаимоотношений с «Минским мясником» и его конкретное участие в определенных карательных операциях», — перечислил он.

Грунскене также сообщила, что Беларусь направила Литве в этом году 64 обращения по поводу оказания правовой помощи. Среди них было и заявление об экстрадиции Светланы Тихановской, в удовлетворении которого было отказано в июле.
Источник: reform.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]