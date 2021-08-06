+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Год назад Беларусь узнала о Диджеях перемен

Ровно год назад звукорежиссёры Кирилл Галанов и Влад Соколовский на площадке у Киевского сквера в Минске включили песню Виктора Цоя «Перемен».


Запрещенный в Беларуси трек полился из динамиков на организованном властями мероприятии «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», цель которого была оправдать отказ на проведение в этом месте столицы Беларуси предвыборного митинга Светланы Тихановской с участием Марии Колесниковой и Вероники Цепкало.

Этот поступок звукорежиссеров сорвал овации тысяч белорусов, пишет АФН, пришедших на мероприятие Тихановской, а затем стал одним из символов новой Беларуси, протестующей против фальсификации выборов, насилия и беззакония.

За свой поступок парни получили по 10 суток ареста и были вынуждены уехать из Беларуси.

Стоит добавить, что власти не позволили хиту «Перемен» доиграть до конца – на тот момент глава администрации Центрального района Дмитрий Петруша собственноручно и отчаянно выдергивал шнуры из звукоусиливающей аппаратуры. А за несколько дней до сегодняшней годовщины «Диджеев перемен», Дмитрия Петрушу назначили гендиректором на ОАО «Керамин», где он сможет успешно применять свои навыки, эффективно обесточивая оборудование в случае решения коллектива предприятия выпустить партию плитки с протестными нотками.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]