Андрей Новиков в зале суда. Фото viciebskspring.org





Андрей Новиков обвинялся по двум статьям — часть 1 статьи 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок» и статья 371-2 «Нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь» УК.





Судья Снежана Киндеева признала его виновным по всем выдвинутым обвинениям и приговорила к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает ННВ со ссылкой на сайт «Віцебская вясна».





Задержание Андрея Новикова милицией. Фото Ольги Новиковой / vitebskspring.org





Бывшего российского полицейского задержали еще в мае 2020 года. В июне того же года Новикова, который являлся волонтером инициативной группы Светланы Тихоновской, повторно задержали 6 июня в деревне Прусы Поставского района, где он поселился выйдя в отставку, и обвинили в организации беспорядков и поместили в СИЗО. В следственном изоляторе подполковник провел семь месяцев, затем, не привлекая к суду, его выдворили из Беларуси.





Не смотря на запрет на въезд в страну Андрей Новиков приехал к своей семье в Поставский район, так как один из детей нуждался в медицинской помощи. После этого он был задержан повторно.





Андрею Новикову 48 лет, он гражданин Россси. Вырос в Воропаево, а после окончания школы поступил в Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище. Во время развала Советского Союза Новиков уехал в Россию, там через некоторое время поступил на службу в полицию.





К 2005 году Новиков дослужился до должности командира батальона патрульно-постовой службы, эту должность он занимал до 2011 года. С 2008 по 2010 Новиков исполнял обязанности замначальника УВД Уссурийска. В послужном списке офицера две командировки в Чечню во время Второй чеченской войны: а 2000 году он попал туда бойцом СОБРа, а в 2008 году оказался в станице Гребенской Шелковского района в качестве командира сводного отряда милиции УВД Приморского края.





Андрей Новиков (справа) во время командировки в Чечню в 200 году. Фото из профиля в соцсетях





Всего в Российской милиции Новиков отслужил более 17 лет и застал преобразование ее в полицию.





Приговор Андрею Новикову еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Правозащитными организациями он признан политзаключенным.