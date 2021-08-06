ЕС призвал представителя Беларуси «соблюдать обязательства» в ситуации с мигрантами. Что он заявил в ответ
Европейский союз вызвал 4 августа представителя белорусской миссии Петра Шульгу в связи с ситуацией на белорусско-литовской границе, сообщается на сайте посольства Беларуси в Бельгии.
Фото: Reuters
Встреча состоялась с исполняющим обязанности Управляющего директора Европейской службы внешних действий по России, «Восточному партнерству», Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Ричардом Тиббельсом.
По данным агентства Reuters, пишет Zerkalo.io, это было сделано в знак протеста против миграционного кризиса, который, по мнению властей Литвы, был спровоцирован Минском в ответ на санкции, наложенные на него Евросоюзом.
«Подобная практика должна быть прекращена, Беларуси необходимо соблюдать международные обязательства в борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми и незаконной перевозкой мигрантов», — приводит Reuters слова представителя Еврокомиссии.
Посольство Беларуси в Бельгии описывает прошедшую встречу более сдержано. По данным белорусских дипломатов, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а миграционная ситуация на границе была лишь одна из тем.
«Белорусская сторона отвергла ряд озвученных категоричных оценок европейской стороны, представила дополнительные факты, отражающие реальную обстановку на границе, и расширенную аргументацию по указанному вопросу с перечислением конкретных системных мер по охране белорусско-литовской границы. Подтвердила готовность к диалогу в сфере миграции», — сообщается на сайте посольства.
Также белорусские дипломаты заявили «о бесперспективности и неоправданности европейских санкций, их неприятии большинством белорусского населения».
09:34 06/08/2021
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