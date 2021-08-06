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Литовские СМИ опубликовали видео: люди со щитами не пускают мигрантов в Беларусь

Противостояние на границе Беларуси и Литвы перешло на новый этап: литовское издание 15min.lt опубликовало видео: судя по всему, группа мигрантов застряла на нейтральной полосе. В Литву их не пускали, а со стороны Беларуси мигрантов отгоняли какие-то люди со щитами.

Литовские СМИ опубликовали видео: люди со щитами не пускают мигрантов в Беларусь
Скриншот из видео: 15min.lt
Сообщается, пишет Zerkalo.io, что таким образом вооруженные люди со стороны Беларуси выталкивали назад мигрантов, развернутых в Литве пограничниками. И якобы уже отмечено несколько подобных случаев, когда возвращение иностранцев в Беларусь блокируется людьми в форме, масках, со щитами и касками. Сотрудниками какой службы они являются — не совсем ясно.


 
 Издание опубликовало видео такого эпизода: между двумя пограничными столбами стоит пару человек в спортивной одежде (видимо, мигранты). Рядом, со стороны белорусского пограничного столба, стоит полтора десятка человек со щитами. Съемку же вели с другой стороны, от литовского столба, где заметен как минимум один человек, а также скулит собака. Видно, как один из предполагаемых мигрантов обращается в сторону литовской стороны:

«Please (Пожалуйста. — англ.)», — говорит он.

«Go back (Пожалуйста, назад. — англ.)» — следует ответ.

Тогда мужчина опять поворачивается к людям со щитами и, вероятно, начинает беседу с одним бойцом. Но тот указывает рукой в обратном направлении:

«Ну, че стоим? Давай, вперед! Туда. Идем. Ну, конечно, туда идем. Че стоишь?»

Как пишет 15min.lt, иногда мигранты в таком окружении стоят между пограничных столбов по несколько часов. «По крайней мере, однажды такая ситуация длилась дольше суток», — заявляет издание.

Отметим, что ранее литовские или белорусские власти о таких случаях еще не сообщали.

Напомним, с 3 августа возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Принятое министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте решение дает право пограничникам применять в отношении них методы психологического и физического принуждения.

Благодаря этому количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. Уже 4 августа литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов. До этого количество мигрантов, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу, побило все рекорды: 2 августа задержали 214 человек, а днем ранее — 294 человека.

В ГПК Беларуси считают, что таким образом Литва «продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу». 5 августа Александр Лукашенко заявил, что отныне «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна» — и поручил силовикам усилить работу по охране границы.

Кроме того, 5 августа белорусский ГПК опубликовал видео, как из Литвы выдворяют назад восемь мигрантов. Их сопровождают литовские пограничники. Ведомство заявило, что иностранцев «принуждают нарушать белорусскую границу».
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