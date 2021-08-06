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Министр обороны Армении издал провокационный приказ: стрелять по азербайджанцам

Министр обороны Армении Аршак Карапетян отдал приказ о стрельбе на поражение по азербайджанским военнослужащим.


Как передает Арменпресс, в частности в своем выступлении на заседании коллегии министр обороны Аршак Карапетян строго приказал немедленно открывать огонь и  уничтожать любыми средствами азербайджанских военнослужащих.

Напомним, пишет haqqin.az, что Армения торпедирует Московские договоренности о необходимости делимитации и демаркации государственной границы. Что создает предпосылки и удобную почву для провокаций. И приказ армянского министра обороны может быть расценен, как приказ к провокациям с далеко идущими последствиями, которые несут угрозу региональной безопасности.
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