Габриэлюс Ландсбергис / Reuters​





"На прошлой неделе говорилось о переговорах Лукашенко с Марокко, сейчас слышим о Пакистане", — передаёт delfi.lt слова руководителя литовской дипломатии.





Как известно, пишет Еврорадио, с 5 августа компания Iraqi Airways приостановила рейсы в Беларусь.





Власти Литвы обвиняют официальный Минск в содействии нелегальной миграции. В этом году литовские пограничники задержали нелегальных мигрантов почти в 50 раз больше, чем в прошлом году.