Глава МИДа Литвы: режим Лукашенко ищет потенциальных мигрантов в разных странах
Режим Александра Лукашенко ищет потенциальных нелегальных мигрантов не только в Ираке, но и в других странах. О наличии таких сигналов заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Габриэлюс Ландсбергис / Reuters
"На прошлой неделе говорилось о переговорах Лукашенко с Марокко, сейчас слышим о Пакистане", — передаёт delfi.lt слова руководителя литовской дипломатии.
Как известно, пишет Еврорадио, с 5 августа компания Iraqi Airways приостановила рейсы в Беларусь.
Власти Литвы обвиняют официальный Минск в содействии нелегальной миграции. В этом году литовские пограничники задержали нелегальных мигрантов почти в 50 раз больше, чем в прошлом году.
07:15 06/08/2021
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