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Глава МИДа Литвы: режим Лукашенко ищет потенциальных мигрантов в разных странах

Режим Александра Лукашенко ищет потенциальных нелегальных мигрантов не только в Ираке, но и в других странах. О наличии таких сигналов заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Габриэлюс Ландсбергис / Reuters​

"На прошлой неделе говорилось о переговорах Лукашенко с Марокко, сейчас слышим о Пакистане", — передаёт delfi.lt слова руководителя литовской дипломатии.

Как известно, пишет Еврорадио, с 5 августа компания Iraqi Airways приостановила рейсы в Беларусь.

Власти Литвы обвиняют официальный Минск в содействии нелегальной миграции. В этом году литовские пограничники задержали нелегальных мигрантов почти в 50 раз больше, чем в прошлом году.
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