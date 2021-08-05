Россия и Беларусь проведут в следующем месяце крупномасштабные трансграничные военные учения, заявило в четверг белорусское оборонное ведомство. Украина назвала планируемые маневры угрозой своей безопасности и безопасности НАТО.





В учениях «Запад-2021» примут участие тысячи военнослужащих, в том числе военные из Казахстана. В маневрах будут задействованы танки, артиллерия и авиация, отмечается в заявлении минобороны Беларуси.





Маневры будут проводиться на полигонах, расположенных как на российской, так и на белорусской территории. В основу их будет положен сценарий, при котором, как отмечается в заявлении, международная напряженность возрастает до уровня, который может дестабилизировать ситуацию в регионе и вызвать агрессию против "союзного государства" (России и Беларуси).





Замглавы аппарата президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец заявил в апреле, что планируемые учения являются агрессивными по своему характеру и представляют собой угрозу евроатлантической безопасности.





Оборонное ведомство Беларуси, напротив, утверждает, что маневры не несут угрозы ни европейскому сообществу в целом, ни какой-либо из соседних стран.