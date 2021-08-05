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Прокурор запросил 3 месяца ареста для лидера ОГП Козлова

Сегодня продолжился суд над лидером Объединенной гражданской партии Николаем Козловым.



Прокурор запросил для него три месяца ареста. Приговор будет оглашен завтра, 6 августа, сообщает партия в Facebook.

Козлов обвиняется по статье 407 УК (оглашение данных предварительного следствия). В декабре и январе его несколько раз вызывали в Следственный комитет как свидетеля по делу Координационного совета (ч. 3 ст. 361 УК). Три раза Козлов отказывался дать подписку о неразглашении.

Суд над Козловым проходит в закрытом режиме.
Источник: reform.by
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