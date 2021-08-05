







Прокурор запросил для него три месяца ареста. Приговор будет оглашен завтра, 6 августа, сообщает партия в Facebook.





Козлов обвиняется по статье 407 УК (оглашение данных предварительного следствия). В декабре и январе его несколько раз вызывали в Следственный комитет как свидетеля по делу Координационного совета (ч. 3 ст. 361 УК). Три раза Козлов отказывался дать подписку о неразглашении.





Суд над Козловым проходит в закрытом режиме.