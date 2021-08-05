Еще плюс пять политзаключенных

Соответствующее заявление опубликовано на сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».





Такое решение принято в связи с информацией об обвинении, задержании и назначении наказания за групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, и массовые беспорядки по ч.1 ст.342 и ч.2 ст.293 УК.





Заявители считают, что преследование указанных лиц носит политический характер и требуют от беларуских властей немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования в их отношении, а также освобождения всех политзаключенных и задержанных в связи с осуществлением свободы мирных собраний в послевыборный период.





Правозащитники также призывают положить конец политическим репрессиям против беларуских граждан.