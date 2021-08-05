Валерий Карбалевич о поручении Лукашенко предотвратить факты нарушения белорусской границы и «закрыть каждый метр». — Белорусская сторона сознательно идет на обострение конфликта. Это в стиле Лукашенко — не показаться слабым, ответить ударом на удар, — в экспресс-комментарии « Салідарнасці » высказалсяо поручении Лукашенко предотвратить факты нарушения белорусской границы и «закрыть каждый метр».





Он считает, что сейчас белорусским властям выгодно любое напряжение на границе:





— Модель осажденной крепости — это оптимальный вариант для удержания власти. А тут реальный конфликт, который может действительно вылиться в силовой. И страна мобилизует себя в борьбе с внешним врагом. Наконец, этот враг появился, реальный.





Потому что с осени прошлого года белорусские власти рассказывают, что вот-вот соседи начнут готовиться к войне, что Польша хочет захватить Гродненскую область. А теперь вот вам уже как бы и реальный конфликт, и силовые структуры, не дай Бог, стрелять начнут. К этому все шло, — полагает собеседник «Салідарнасці».





— То есть, могут начаться реальные военные действия?





— Есть вероятность того, что начнут стрелять с обеих сторон. Коль ситуация напряженная, коль она обостряется, нельзя исключать, что это сможет вызвать реальный силовой конфликт со всеми вытекающими последствиями.





Но пока мы слышим только воинственную риторику, что будет дальше непонятно.





— В очередной раз прозвучали и обвинения в нацизме.





— Концепция того, что сегодняшний Запад есть наследники фашизма, уже достаточно длительное время раскручивается государственными СМИ, самим Лукашенко. Не первый раз он обвиняет в нацизме Запад, используя стандартный набор ярлыков.





Причем эти ярлыки он использует как для внешних оппонентов, так и для внутренних. Он ведь всех называет фашистами, у него кругом фашисты — и снаружи, и внутри.