В среду Еврокомиссия вызвала представителя Республики Беларусь и выразила ему протест в связи с проблемой беженцев, которую, как утверждает Литва, Беларусь создает искусственно в ответ на санкции.





«Эта практика должна быть прекращена, и Беларусь должна соблюдать свои международные обязательства по борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми», – сказал пресс-секретарь Еврокомиссии в ходе пресс-конференции.





Напомним, что Литва сообщает о резком увеличении незаконных переходов границы со стороны Беларуси и обвиняет Минск в том, что белорусские власти направляют мигрантов из третьих стран для пересечения белорусско-литовской границы.





Глава дипломатии ЕС Жозеп Борель и другие официальные лица Евросоюза стремятся разрешить сложившуюся ситуацию, контактируя с правительством Ирака. Возможное решение может предполагать приостановление полетов из Багдада в Минск.