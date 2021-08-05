



Глава Совета Республики передала кислородный концентратор в подарок Дому ребенка исправительной колонии №4 в Гомеле, пишет БелТА.





Отмечается, что Наталья Кочанова «ознакомилась с условиями, в которых отбывают наказание осужденные»:





«На территории колонии создан мини-городок с необходимой инфраструктурой. Здесь есть участок для несовершеннолетних, общежитие для совместного проживания осужденных матерей с детьми, Дом ребенка, реабилитационный центр для осужденных с зависимостью от психоактивных веществ и свой храм».





Также перечисляется, что «женщины работают на швейном производстве, выпускают широкий ассортимент продукции – от постельного белья и трикотажных изделий до спецодежды для медработников, охотников, поваров, силовых структур, рабочих и хоккеистов».





Наталья Херше и Ольга Класковская, которые, как известно, отказывались шить спецодежду для силовиков, в связи чем неоднократно отправлялись в карцер. Также в этой колонии находится журналистки Белстата Екатерина Андреева и Дарья Чульцова. Как отмечает gazetaby.com , в этой колонии отбывают сроки политзаключенные гражданка Швейцариикоторые, как известно, отказывались шить спецодежду для силовиков, в связи чем неоднократно отправлялись в карцер. Также в этой колонии находится журналистки Белстата





Встречалась ли Кочанова с политзаключенными – не сообщается. Однако по неофициальной информации Качанова туда ездила, чтобы убедить Наталью Херше написать просьбу о помиловании.







