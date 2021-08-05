Кочанова съездила в гомельскую колонию - там сидят политзаключенные
Как сообщают госСМИ, высокопоставленная чиновница «познакомилась с женщинами, которые проживают в общежитиях со своими детьми, пообщалась с девушками, попавшими в учреждение, будучи несовершеннолетними».
Глава Совета Республики передала кислородный концентратор в подарок Дому ребенка исправительной колонии №4 в Гомеле, пишет БелТА.
Отмечается, что Наталья Кочанова «ознакомилась с условиями, в которых отбывают наказание осужденные»:
«На территории колонии создан мини-городок с необходимой инфраструктурой. Здесь есть участок для несовершеннолетних, общежитие для совместного проживания осужденных матерей с детьми, Дом ребенка, реабилитационный центр для осужденных с зависимостью от психоактивных веществ и свой храм».
Также перечисляется, что «женщины работают на швейном производстве, выпускают широкий ассортимент продукции – от постельного белья и трикотажных изделий до спецодежды для медработников, охотников, поваров, силовых структур, рабочих и хоккеистов».
Как отмечает gazetaby.com, в этой колонии отбывают сроки политзаключенные гражданка Швейцарии Наталья Херше и Ольга Класковская, которые, как известно, отказывались шить спецодежду для силовиков, в связи чем неоднократно отправлялись в карцер. Также в этой колонии находится журналистки Белстата Екатерина Андреева и Дарья Чульцова.
Встречалась ли Кочанова с политзаключенными – не сообщается. Однако по неофициальной информации Качанова туда ездила, чтобы убедить Наталью Херше написать просьбу о помиловании.
17:46 05/08/2021
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