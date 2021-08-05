За последние две недели российские суды постановили экстрадировать на родину уже двух граждан Беларуси. Они были участниками акций протеста в стране после президентских выборов в августе прошлого года.





Чемпион мира по кикбоксингу Алексей Кудин просил в России политубежище. Европейский суд по правам человека запретил выдавать его белорусским властям. Но Россия не выполнила решение суда — ночью тайно Кудина вывезли в Минск.





Андрея Казимирова — снова в обход решения ЕСПЧ о запрете экстрадиции. На родине Кудину грозит до пяти лет тюрьмы, Казимирову — до восьми лет. Под вопросом судьба еще одного гражданина Беларуси — Евгения Шабалюка. Корреспондент «Татьяна Васильчук разобралась в историях выдачи беларусов российскими судами. Затем суд в Москве постановил экстрадировать белорусского активиста— снова в обход решения ЕСПЧ о запрете экстрадиции. На родине Кудину грозит до пяти лет тюрьмы, Казимирову — до восьми лет. Под вопросом судьба еще одного гражданина Беларуси —Корреспондент « Новой разобралась в историях выдачи беларусов российскими судами.









Алексей Кудин

10 августа мастер спорта, многократный чемпион мира по кикбоксингу и боец ММА Алексей Кудин вышел на акцию протеста в родном городе Молодечно в Минской области. И стал обвиняемым по статье о «сопротивлении сотруднику органов внутренних дел» (ст. 363 УК РБ).





На канале журналиста Александра Лютикова в YouTube Кудин описал произошедшее с ним: «Все в городе меня знают, куча знакомых, все здоровались, спрашивали мое мнение о ситуации, как жизнь. Мы стояли на площади общались. Потом увидели, что гражданские люди стоят на коленях, а перед ними оцепление солдат с щитами. […]





Я сделал шаг вперед в сторону солдат и просто сказал: «Ребята, и меня бить будете? За что?» — на что из второй шеренги вышел солдат и пшикнул мне в лицо газом.





Я отвернул лицо и почувствовал такой резкий удар дубинкой по голове. Я на автомате (это инстинкт самообороны включается) тыльной стороной ладони ударил его под шлем, бью ему в скулу. Он падает, нокаутировал его. И в эту же секунду я почувствовал еще удар от другого силовика.





В панцире и черных латах, без опознавательных знаков. Он тяжелый в своем панцире, ему больше времени нужно, чтобы замахнуться, поэтому я нанес ему смачный боковой в стекло, у него лопнул шлем».





На видео Кудин вспоминает, что «всего навредил пятерым», но и сам серьезно пострадал: «У меня была исполосована вся спина, около восьми таких хороших ударов».





Адвокат Мария Красова рассказывала в интервью Deutsche Welle, что после митинга спортсмен подвергся пыткам: «Алексею удалось убежать, он вернулся домой, понял, что ему плохо, и поехал в больницу. И уже на подъезде к больнице под его машину бросили две светошумовые гранаты, стали стрелять в него из травматического пистолета «Оса». Его избили так, что, когда он оказался в изоляторе, несколько раз терял сознание от кровопотери, у него практически был отстрелен палец».





В ноябре 2020-го Кудина объявили в розыск: он не явился на судебное заседание по уголовному делу. В январе этого года он был арестован в Москве по запросу белорусской стороны и помещен в СИЗО Зеленограда.





Спортсмен попросил у России политическое убежище. Европейский суд по правам человека запретил России выдавать Кудина Беларуси, пока суд не изучит дело и не оценит, грозят ли ему пытки в родной стране.





Россия решение исполнять не стала. Мужчину вывезли из подмосковного изолятора тайно — ночью. Сейчас спортсмен в Минском СИЗО. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Правозащитники уже обратились в Совет Европы в связи с практикой «скрытых депортаций» преследуемых граждан Беларуси.





На свободе у Кудина остались жена и пятеро детей.





Андрей Казимиров

Вторым в очереди на экстрадицию стал активист Андрей Казимиров из Бреста. Ему 22 года. В Беларуси он является обвиняемым по ч. 2 ст. 293 УК РБ («Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами и уничтожением имущества»). Казимирову грозит до восьми лет колонии.





По словам правозащитников, во время протестов Казимиров был ранен в ногу резиновой пулей. Как рассказывал он сам, во время митинга ему пришлось передвинуть мусорный контейнер для заслона от пуль со стороны милиции. В конце августа к Казимирову пришли силовики из брестского отделения следственного комитета и пригласили на допрос. Но потом отпустили под подписку о невыезде. Активист уехал в Россию.





В январе Казимирова арестовали по запросу белорусских властей. А 27 мая Мосгорсуд принял решение об экстрадиции Казимирова.





ЕСПЧ, как и в случае с Кудиным, запретил экстрадицию в Беларусь. Но в конце июля первый апелляционный суд общей юрисдикции счел решение об экстрадиции законным.





Как рассказал «Новой» руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев, с правовой точки зрения Россия не может игнорировать запрет на экстрадицию от ЕСПЧ:





— Если мы говорим про Правило 39 об экстренных мерах, которое использовалось в наших делах, — это решение никоим образом нельзя игнорировать, потому что игнорирование этого решения будет представлять собой нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. А они напрямую обязывают государство подобные запросы не просто принимать во внимание или сделать все возможное для их исполнения, государство обязано их исполнять.





Евгений Шабалюк

Евгений Шабалюк — мастер спорта по кикбоксингу, призер Кубка Беларуси, победитель открытого Кубка Литвы и Латвии. В Беларуси он стал фигурантом уголовного дела о сопротивлении сотруднику милиции (ст. 363 УК РБ) после участия в протестах в городе, откуда он родом — Бресте. В квартирах родных Шабалюка прошли обыски. Его брата Михаила Шабалюка уже приговорили к трем годам тюрьмы по той же статье.





Суд по делу об экстрадиции Евгения Шабалюка на родину пока не состоялся. 29 июля он вышел из СИЗО, где находился с февраля — поскольку срок содержания под стражей истек, — но сразу же на выходе его задержали. Якобы за неповиновение сотрудникам правопорядка.





На следующий день Бабушкинский районный суд назначил кикбоксеру запрет определенных действий. Как рассказала адвокат комитета «Гражданское содействие»* Роза Магомедова, суд удовлетворил все ходатайства прокуратуры и запретил Шабалюку пользоваться телеграфом, почтой, общественным транспортом.





Наличие двух административных дел опасно, поскольку может позволить экстренно депортировать Евгения Шабалюка, рассказал руководитель правовых программ МХГ Роман Киселев: «На российском государстве лежат международные обязательства по анализу рисков. И в нынешних условиях (мы как правозащитники так полагаем, это наша позиция) говорить о выдворении в Беларусь нельзя вообще, потому что это слишком опасно».





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В Московской Хельсинкской группе также обратили внимание на участившиеся случаи депортации российских граждан из Беларуси в Россию в связи с их предполагаемой поддержкой протестов.





Начиная с октября прошлого года в МХГ стали обращаться люди, у которых был аннулирован вид на жительство в связи с совершением административного правонарушения. У россиян в Беларуси остаются семьи, родственники и единственное жилье.





— Только мы идентифицировали 15 человек. И мы понимаем, что это неполные данные, — говорит Роман Киселев. — Бывают ситуации, когда людей уже ничего не связывает с Россией, а их просто бросают в Смоленской области. Им приходится искать жилье, оформлять документы, потому что у них даже действительных российских паспортов может не быть. Последняя такая девушка приезжала в начале июля, она сейчас ждет получения паспорта.





Запрет на въезд в страну может длиться шесть месяцев, но может составлять и до 10–15 лет, рассказывает Роман Киселев:





— Если у тебя есть административка за участие в несогласованной акции — это стопроцентный билет на выдворение.





В начале июня, например, был депортирован 20-летний мальчик, которого в милиции побили, пугали пытками. Он — музыкант, с друзьями играл в подземном переходе. И, насколько я понял, там были песни протестного толка. За это его упаковали.





Формально не за участие в самом процессе. Но всем было все равно, его приписали к участникам и депортировали. Он сам родился в Минске, у него мама россиянка. И вот он сейчас в Москве пытается освоиться, с тех пор не смог получить даже действующий российский паспорт».





* Организация «Гражданское содействие» включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию «иностранного агента».