Лукашенко снова заговорил об обязательном создании ячеек официальных профсоюзов на частных предприятиях. За отказ возможна даже ликвидация частного предприятия:





- Больной вопрос - создание первичных организаций прежде всего в частных структурах. Если до сих пор есть еще отдельные, которые не поняли, значит, надо в правительстве немедленно обсудить эти вопросы и внести конкретные предложения вплоть до ликвидации частных структур, которые отказываются иметь профсоюзные организации, - заявил Лукашенко 5 августа на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.





Зачем Лукашенко ячейки государственных профсоюзов на негосударственных предприятиях? Об этом «Белорусский партизан» поговорил с председателем Свободного профсоюза металлистов Александром Бухвостовым.





- Для Лукашенко вопрос создания профсоюзов – вопрос влияния на трудовые коллективы. Во главе созданных на частных предприятиях будут поставлены свои люди, которые будут контролировать отношения разного характера в коллективе и предотвращать любые протестные настроения.





Думаю, кампания проводится именно по этой причине, а не из-за желания защитить рабочего от произвола нанимателя.





Политическая система, созданная Лукашенко, предусматривает создание структур, которые держат ситуацию под контролем. Опыт прошлого года показывает, что все должны вступать в официальные профсоюзы, вот и все.





Хотя в принципе, с точки зрения выполнения Трудового кодекса в коммерческих предприятиях, там имеет смысл, чтобы рабочие сами создавали профсоюз и контролировали ситуацию. Но это не для нашего общества, не для нашего государства.





Мы знаем примеры, когда люди работают и по 16 часов, потому что хотят заработать.





- Отказ создавать ячейки официальных профсоюзов может повлечь ликвидацию частного предприятия?





- Возможно, конечно. Возможно, потому что появляется «подозрительная» структура: почему это она не хочет профсоюз? Значит, плохо относится к рабочим, не хочет контролировать выполнение Трудового кодекса на предприятии. Неприятности будут у руководителей.





- А белорусское законодательство регулирует обязательное создание профсоюза на каждом предприятии?





- Нет такого закона, который бы обязывал предприятия создавать профсоюзные структуры. Да такого и не должно быть. Беларусь ратифицировала Конвенцию МОТ «О свободе ассоциаций», которая определяет профсоюз как свободное объединение рабочих, если рабочий не хочет создавать организацию, то его никто не может заставить ее создавать.





В противном случае это уже не свободная организация рабочих, не профсоюз в понимании Международной организации труда. Люди не хотят профсоюзы – их никто не может заставить, хотят – значит, государство должно обеспечить условия для свободного объединения рабочих.





Членов независимых профсоюзов увольняют, с ними не продляют контракты, тех, кто вышел из официального профсоюза, лишают возможности участвовать в коллективном договоре.





В Беларуси существует приоритет международного права (а конвенции МОТ относятся именно к этому разделу). А пожелание президента – это лишь пожелание президента: любой чиновник может сказать, да, я хотел бы, чтобы были профсоюзы. Но профсоюзы должны создаваться людьми, а не чиновниками.





У нас были примеры, когда звонили руководители частных предприятий и говорили: чем создавать официальный профсоюз, давайте лучше создадим независимый. Когда мы объясняли, что такое профсоюз, они больше не звонили.





Цель кампании – обязать руководителей создать профсоюзы, которые должны вписаться в профсоюзы Федерации и исполнять все указания. Если раньше, во времена Владимира Гончарика, каждый профсоюз имел свою полную независимость, не согласовывал с Федерацией даже внутренние дела (Совет Федерации выступал в роли координационного центра), то сейчас ФПБ вписалась в вертикаль власти. Она существовала с Советском Союзе, она возродилась и сейчас.





- На фоне таких заявлений ожидаете недружелюбных действий в отношении независимых профсоюзов?





- Наша деятельность не противоречит ни Трудовому кодексу, ни Конституции, ни закону о профсоюзах, ни Конвенциям МОТ №№98 и 87, которые Беларусь ратифицировала.



