О подробностях вызова временного поверенного пока ничего неизвестно. О том, что это произошло, сообщает агентство «РИА Новости».

Но Еврокомиссия обсуждает проведение экстренной встречи министров МВД стран союза по вопросу ситуации на границе Беларуси и Литвы. Об этом на брифинге сказал Адальберт Янц представитель комиссии, передает ТАСС.

Вот его заявление:

«Еврокомиссар [по внутренним делам] Илва Йоханссон провела телефонный разговор с главой МВД Италии [Лучаной Ламорджезе], в ходе которого, в частности, обсуждался созыв до конца августа экстренной встречи министров внутренних дел ЕС для обсуждения миграционной ситуации в Средиземноморье (имеется в виду побережья и острова Италии) и на границе Беларуси и Литвы».