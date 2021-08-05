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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Суд признал экстремистским сайт об артистах из числа сторонников и противников оппозиции

Суд в Беларуси признал экстремистским сайт "Черная книга артистов Беларуси/Белая книга артистов Беларуси", говорится в сообщении в телеграм-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой в четверг.


"Такое решение принято судом Железнодорожного района Витебска. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Витебской области", - сказано в сообщении. 

Кроме того, пишет interfax.by, в список экстремистских ресурсов внесены телеграм-каналы "Витебск, я гуляю!/Новости Витебска","LIVE Витебск, я гуляю!", а также их страницы в социальных сетях. "В сообществах публиковали прямые призывы к экстремистской деятельности, направленные на дестабилизацию общественного порядка", - сказано в сообщении. 

В МВД напомнили, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.

В Беларуси после 9 августа проходили акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
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