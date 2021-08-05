Ходорковского обвинили в причастности к организации белорусских протестов

Ходорковского обвинили в причастности к организации белорусских протестов Российский бизнесмен Михаил Ходорковский причастен к организации протестов в Беларуси, прошедших в прошлом году после президентских выборов. Об этом утверждается в документальном проекте «2020», первая серия которого получила название «Заговор» и была показана на гостелеканале СТВ.