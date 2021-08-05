Философ Владимир Мацкевич — на Окрестина
Философ и методолог Владимир Мацкевич находится на Окрестина.
Владимир Мацкевич / Еврорадио
Об этом в Facebook написал политолог и общественный деятель Андрей Егоров. Мацкевич был задержан в Минске 4 августа, у него прошел обыск. По какому уголовному делу, пишет Еврорадио, пока неизвестно.
Ранее стало известно, что в ИВС на Окрестина находится социолог Татьяна Водолажская, также задержанная 4 августа.
Еще двое соратников Мацкевича — Влад Величко и Оксана Шелест — были освобождены и находятся под подпиской.
12:40 05/08/2021
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