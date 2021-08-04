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Эстония готова к возможному миграционному кризису на границе, аналогичному тому, который сложился в Литве (страна ранее объявила ЧП из-за наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии), пишет РБК. Об этом заявил министр внутренних дел Кристьян Яан, передает ERR.





По словам главы МВД, власти подготовили три плана действий, которые будут применяться в зависимости от сложности ситуации. Один из них заключается в закрытии внешних границ.





«Департамент полиции и погранохраны совместно с несколькими партнерами долго разрабатывал план по разрешению чрезвычайной ситуации на тот случай, если в эстонское государство через внешнюю границу начнут массово и нелегально проникать люди (на востоке Эстония граничит с Россией, на юге — с Латвией. — РБК)», — пояснил Яан. Он добавил, что власти готовы пойти на перекрытие границы с Латвией, если сложившаяся ситуация будет считаться «самой экстремальной». Подробности других планов министр не уточнил.





Министр государственного управления Яак Ааб сообщил, что правительство Эстонии предоставило Департаменту полиции и погранохраны право действовать в случае кризиса на границе. «Нас этим застать врасплох не получится. Мы сделали все необходимые приготовления; соответствующие структуры проанализировали все возможные ситуации», — отметил он.





Количество нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву с территории Белоруссии, выросло весной этого года. Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в ответ на европейские санкции из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске его страна больше не будет помогать ЕС в борьбе с нелегальной миграцией. В начале июля Вильнюс объявил режим ЧП.











