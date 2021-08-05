"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - сказал глава государства, его слова привела пресс-служба.





По его словам, нужно закрыть "каждый метр границы", чтобы белорусский народ чувствовал себя спокойно.





"Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить", - констатировал Лукашенко.





Он в очередной раз напомнил о том, как действуют литовские пограничники при виде мигрантов.





"Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить…Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты", - заявил белорусский лидер.

Конфронтация Украины





В контексте совещания Александр Лукашенко упомянул и про ситуацию, которая складывается на границе Беларуси с Украиной. По его мнению, руководство этой страны взяло курс противостояния против Беларуси.





"Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там – на Запад, на Восток идут, на Юг – неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее", - пояснил Лукашенко.