



Президентские выборы в минувшем году могли быть перенесены, заявила в эфире телеканала СТВ в среду пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.





По ее словам, пишет Sputnik, "Звучали очень разные предложения. Насколько проще было взять и объявить локдаун. Закрыть людей и запретить вообще выходить на улицу. И даже перенести выборы", – сказала Эйсмонт.





Она также уточнила, что в тот момент, с оглядкой на пандемию, можно было предпринимать любые шаги, и белорусы отнеслись бы к ним с пониманием.





"Но президент сказал: выборы пройдут строго по Конституции", – сообщила пресс-секретарь.

Выборы и протесты в Беларуси

После прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Беларуси в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.





В Беларуси против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.





Часть оппозиционных лидеров покинула республику и до настоящего времени находится за ее пределами.















