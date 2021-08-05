



"Многие страны живут туризмом, почему Беларуси не развивать туризм? Ну не хотят летать европейцы к нам - будут летать другие. Мы расширяем полеты туристов и рассматриваем различные перевозки со странами Ближнего Востока, увеличиваем поток рейсов из Ирака, КНР, других регионов - Африки, Средней Азии, и люди едут в Беларусь", - отметил Вольфович.





"В Беларуси есть что посмотреть: у нас много различных гостиниц, гостиничных комплексов, различных мест для отдыха - тем более что мы их строили для проведения культурных мероприятий (в том числе с европейцами), проведения международных турниров, хоккейных турниров, других спортивных мероприятий. В Беларуси спорт очень любят", - добавил он.





"Но гостиницы построены, они пустуют, значит, будем развивать другой вид бизнеса. Гостиничный бизнес не должен стоять: сегодня гостиницы в Беларуси заполнены. По моим данным, сегодня на территории страны находятся более 6 тысяч туристов, и поток их увеличивается. Конечно же, в том числе есть и туристы из стран Ближнего Востока. Что в голове у каждого из них, тяжело сказать. На территории Беларуси они ведут себя очень мирно, достойно, прилетают все с туристическими визами, поэтому запретить мы им не можем: у нас свободная страна", - сказал Вольфович.





Напомним, пишет Смартпресс, литовские пограничники в ночь на вторник 3 августа стали выполнять принятое министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте решение - нелегальных мигрантов задерживают и возвращают назад в Беларусь. С начала года в Литву через границу с Беларусью попали 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака. Это примерно в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.





Охрана границы с литовской стороны усилена, возводится проволочное ограждение. Был организован лагерь для мигрантов, где периодически происходят волнения. Уже 3 августа стало известно, что Литва намерена отправлять обратно в Беларусь следующих из страны нелегалов. Несколько групп были выдворены, белорусская сторона 3 августа говорила об 40 вернувшихся мигрантах. Белорусская сторона утром 4 августа сообщила, что на белорусско-литовской границе умер возвращавшийся из Литва иракский нелегальный мигрант.





В Минобороны Литвы считают сообщения о смерти иракца провокацией, а министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что это дезинформация и похожих сообщений может быть еще больше. "Против Литвы ведется гибридная атака, и распространение данной дезинформации - пример этого. Это чепуха, сказки братьев Гримм", - добавила она.





В среду 4 августа по разным электронным адресам было распространено электронное письмо на английском языке с угрозами взрывами и местью за "братьев-мусульман", отправителем указан некий Юсеф Арафат. Отметим, что самолет с Романом Протасевичем сел в Минске из-за письма отправленного якобы представителями арабского движения "Хамас". Позже организация открестилась от такого сообщения и осудила Беларусь за втягивание в конфликт.



