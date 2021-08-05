У Оксаны Шелест, так же как у ее коллег философа и методолога Владимира Мацкевича и социолога Татьяны Водолажской 4 августа был проведен обыск и изъята оргтехника. После допроса Оксана Шелест была отпущена под подписку о невыезде.





Татьяна Водолажская на трое суток помещена в СИЗО на Окрестина. О том, на какой срок задержан и где находится Владимир Мацкевич пока не известно.





Андрей Егоров. Об этом сообщил Thinktanks.by их коллега, основатель Центра европейской трансформации





Оксана Шелест — старший аналитик Центра европейской трансформации, кандидат социологических наук (PhD). Окончила отделение социологии Беларусского государственного университета, аспирантуру Института социологии Национальной академии наук Беларуси. Работала в Институте социологии НАН Беларуси: руководила сектором методики и практики оперативных исследований, занимала должность ученого секретаря, возглавляла отдел технологий социологических исследований. Является экспертом аналитической группы Агентства гуманитарных технологий. Лауреат Премии Международного Конгресса исследователей Беларуси в номинации «Социальные и политические науки» (2013).





Оксана Шелест - автор исследования "Голос улиц". Это была одна из первых работ, в которой анализировались протесты, произошедшие в Беларуси летом-осенью 2020 года. В последней своей работе, опубликованной в июле, Оксана анализировала динамику и содержание локальных телеграм-групп (чатов), которые стали важным инструментом самоорганизации местных («дворовых») сообществ в 2020-2021 годах.





Татьяна Водолажская - координатор "Летучего университета", старший аналитик ЦЕТ, кандидат социологических наук (PhD). Окончила социологический факультет Беларусского государственного университета. В 1996-2007 гг. Работала в Институте социологии НАН Беларуси , последняя должность - старший научный сотрудник. Во время работы в Институте социологии Национальной академии наук Беларуси основное внимание исследователей уделялось формированию и трансформации национальной и гражданской идентичности.





Работала штатным преподавателем кафедры политологии ЕГУ.





Со времени основания является членом Организационного комитета Международного конгресса исследователей Беларуси, а также членом Экспертного совета Премии Конгресса в области общественно-политических наук.