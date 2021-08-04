Влада Величко отпустили под подписку
Общественный активист Влад Величко, соратник Владимира Мацкевича, на свободе. Сейчас он под подпиской, допросы будут продолжены позже.
Напомним, что после утренних обыскков жена Величко сообщила, что в постановлении на обыск дома у Величко было 17 (!) статей Уголовного кодекса: от "клеветы" до "вреда национальной безопасности".
Задержанную сегодня социолога Татьяну Водолажскую перевели на Окрестина. Что с задержанным методологом Владимиром Мацкевичем, пока неизвестно.
21:36 04/08/2021
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