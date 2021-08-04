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Своя правда: Белорусский МИД рассказал дипломатам о ситуации на белорусско-литовской границе

"Разворот" мигрантов на границе Беларуси с Литвой нарушает права человека, об этом рассказали на брифинге МИД республики, который состоялся в среду для руководителей и представителей иностранных дипмиссий.


Заместитель председателя Госпогранкомитета Роман Подлинев показал дипломатам документы о происходящем на белорусско-литовской границе. Дипломаты отметили, что Литва разрушает систему добрососедского пограничного взаимодействия между государствами – в их числе блокировка финансирования соглашения с ЕС о реадмиссии.

В МИД подчеркнули, что "разворот" ищущих убежища на Западе мигрантов не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией ЕС об основных правах человека, ни с другими документами о правах человека.

"А попытки Литвы представить миграционный кризис как некий спланированный акт и переложить ответственность на белорусскую сторону несостоятельны", – сказали во время брифинга.

Также министерство иностранных дел Беларуси подтвердило готовность решать все возникающие вопросы, влияющие на безопасность в приграничном регионе.

Белорусская сторона также выразила надежду, что институты ЕС и правозащитные организации не будут закрывать глаза на жестокое отношение к мирным беженцам, совершаемых литовскими пограничниками. Беларусь рассчитывает и на международное расследование по имеющимся в Литве фактам насилия против мигрантов.

Александр Лукашенко ранее заявлял, что из-за санкций Запада больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС. При этом официальный Минск отвергает обвинен� � в сознательном поощрении притока мигрантов в Европу. При этом, правда, никто не поясняет, почему против этих мигрантов в Беларуси не возбуждаютс дела за пересечение границы, хотя по белорусскому закону это наказуемое деяние -- влоть до уголовного. Ситуация выглядит как принуждение Европы к переговорам. 
"Белорусский партизан"
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