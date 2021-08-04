



Заместитель председателя Госпогранкомитета Роман Подлинев показал дипломатам документы о происходящем на белорусско-литовской границе. Дипломаты отметили, что Литва разрушает систему добрососедского пограничного взаимодействия между государствами – в их числе блокировка финансирования соглашения с ЕС о реадмиссии.





В МИД подчеркнули, что "разворот" ищущих убежища на Западе мигрантов не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией ЕС об основных правах человека, ни с другими документами о правах человека.





"А попытки Литвы представить миграционный кризис как некий спланированный акт и переложить ответственность на белорусскую сторону несостоятельны", – сказали во время брифинга.





Также министерство иностранных дел Беларуси подтвердило готовность решать все возникающие вопросы, влияющие на безопасность в приграничном регионе.





Белорусская сторона также выразила надежду, что институты ЕС и правозащитные организации не будут закрывать глаза на жестокое отношение к мирным беженцам, совершаемых литовскими пограничниками. Беларусь рассчитывает и на международное расследование по имеющимся в Литве фактам насилия против мигрантов.





Александр Лукашенко ранее заявлял, что из-за санкций Запада больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС. При этом официальный Минск отвергает обвинен� � в сознательном поощрении притока мигрантов в Европу. При этом, правда, никто не поясняет, почему против этих мигрантов в Беларуси не возбуждаютс дела за пересечение границы, хотя по белорусскому закону это наказуемое деяние -- влоть до уголовного. Ситуация выглядит как принуждение Европы к переговорам.







