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Иван Тертель: Самую важную роль в организации протестов в Беларуси играли США

Самая важная роль в организации протестов в Беларуси принадлежит США, заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель в документальном сериале "Беларусь против цветной революции" на телеканале СТВ в среду.

"По нашим оценкам, самая важная роль принадлежит Соединенным Штатам, которые пытаются таким образом решить свои геополитические интересы. Если мы берем наших соседей, то наиболее агрессивную политику в отношении Республики Беларусь проводят режимы Вильнюса и Варшавы", - сказал Тертель.

По его словам, Минск также видит "неконструктивную роль, несмотря на братские отношения между народами, нынешнего руководства Украины". 

"По оценкам, нашим и не только нашим, на белорусском направлении в настоящее время работают в информационном пространстве против нас, по разным оценкам, от 50 до 70 тыс. человек. Я имею в виду и центры информационного противоборства Вооруженных Сил США, других западных государств, Украины", - пояснил Тертель. 

По его словам, белорусские спецслужбы видят "очень тесное взаимодействие украинских подразделений информационной войны с польскими и литовскими". "Координация на уровне специалистов на проведение конкретных информационных операций в отношении Республики Беларусь с целью нанесения ущерба", - добавил он.

Автором белорусского мятежа в фильме назвали Майкла Карпентера - старшего директора Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию. Кроме того, по данным создателей фильма, за протестами в Беларуси стоят эксперт по вопросам гражданского общества Европейского фонда за демократию, научный 
сотрудник Немецкого фонда Маршалла, экс-министр иностранных дел Словакии Павол Демеш, бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, экс-руководитель организации Freedom House Дэвид Кремер, сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский, директор проектов фонда Freedom House Витис Юрконис, исполнительный директор Европейского фонда за демократию Ежи Помяновски и российский олигарх Михаил Ходорковский.

Напомним, ранее главными "виновниками" называли Польшу, Германию, Литву и Украину.
interfax.by
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