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Татьяна Водолажская сидит в ИВС на Окрестина

Социолога Татьяну Водолажскую перевели в ИВС на Окрестина. Координатор Летучего университета задержана на 10 суток по уголовному делу, сообщает @by_culture.

Татьяна Водолажская / Еврорадио

Татьяна — член Координационного совета и единомышленница методолога Владимира Мацкевича, у которого сегодня прошел обыск.

Кроме Мацкевича и Водолажской сегодня был задержан один их соратник — Влад Величко. Как рассказывало Еврорадио, в постановлении на обыск у него были указаны целых 17 статей Уголовного кодекса.
euroradio.fm
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