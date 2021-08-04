Татьяна Водолажская / Еврорадио





Татьяна — член Координационного совета и единомышленница методолога Владимира Мацкевича, у которого сегодня прошел обыск.





Кроме Мацкевича и Водолажской сегодня был задержан один их соратник — Влад Величко. Как рассказывало Еврорадио, в постановлении на обыск у него были указаны целых 17 статей Уголовного кодекса.



