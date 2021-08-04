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Польша предоставила гуманитарную визу мужу Тимановской

Польша дала гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Тимановской В польском правительстве не предоставляют подробную информацию о белорусской спортсменке из соображений безопасности.

Муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской получил польскую гуманитарную визу. Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер, сообщает Onet.pl в среду, 4 августа.

По его словам, из соображений безопасности не будет давать больше информации о прибытии Тимановской в Польшу.

"В средствах массовой информации появляется различная информация о том, что госпожа Тимановская высадится в том или ином месте. Мы не комментируем это, потому что мы не хотим способствовать деятельности служб других стран, которые, возможно, захотят действовать негативно в этом плане", - сказал Мюллер.

Он добавил, что Польша готова предоставить Тимановской любую помощь, включая поддержку в ее спортивной карьере, если она пожелает.

В свою очередь сама Тимановская, получившая польскую гуманитарную визу, прибыла в Вену. В МИД Австрии ожидают, что после остановки в Вене она вылетит в Польшу. Ее муж Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину, пишет Корреспондент
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