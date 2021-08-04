При этом западные страны готовы пересмотреть свою санкционную политику и вернуться к диалогу с режимом в случае выполнения Минском определенных условий, пишет Завтра твоей страны.





«Перемены в поведении белорусских властей являются необходимым условием для пересмотра со стороны ЕС санкционной политики и отмены санкций против Беларуси, — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе». Подобный сценарий предполагает выполнение режимом списка ожиданий со стороны ЕС, который включает освобождение политзаключенных, остановку репрессий, прекращение нарушения прав человека, налаживание широкого диалога с демократической оппозицией и гражданским обществом при международном посредничестве.





«Как только это произойдет, ЕС будет готов не только начать отменять санкционные ограничения, но и вернуться к диалогу с Минском. Однако чтобы добиться их полной отмены, белорусские власти должны будут провести новые свободные и справедливые выборы, что отличает нынешний список требований от аналогичных в предыдущие кризисы между Беларусью и ЕС, для которого было достаточно даже мягкой либерализации общественно-политической жизни для перезагрузки отношений», — подчеркивают эксперты.





В противном случае, по их мнению, ЕС будет вынужден усиливать санкционное давление на Беларусь, вводя новые секторальные ограничения. Дополнительным основанием для их введения может стать искусственно созданный миграционный кризис на границе Беларуси с странами Балтии и Польши, которые белорусские власти используют в качестве инструмента давления на ЕС, чтобы принудить европейскую сторону отказаться от санкций. Предложения будут рассмотрены на саммите глав МИД стран ЕС 21 сентября.





Согласно официальной позиции, продолжающиеся репрессии против гражданского общества и независимых медиа являются реакцией властей на внешнее давление со стороны Запада.





«Она свидетельствует о том, что на данном этапе кризиса белорусские власти не намерены выполнять требования и соответствовать ожиданиям со стороны Запада. Вместо этого они инициируют корректировку внешнеполитической стратегии Беларуси в целях нивелирования влияния санкций на эффективность внешнеэкономической деятельности, что с высокой долей вероятности приведет к пересмотру формулы диверсификации внешней торговли «треть — треть — треть» для рынков Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ЕС и стран дальней дуги в пользу формулы «50 – 25 – 25» соответственно», — отмечается в обзоре.





Этот пересмотр, по мнению экспертов, в большей степени обусловлен объективными глобальными факторами и отражает результаты внешнеэкономической торговли по итогам «коронакризисного» 2020 года.





Эксперт: Белорусские управленцы пока не в полной мере оценивают последствия западных санкций



