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﻿В Беларуси признали экстремистскими еще ряд Telegram-каналов: говорят, связаны с Мотолько

Еще ряд Telegram-каналов признаны в Беларуси экстремистскими, сообщили в Следственном комитете республики в среду.


"Следственное управление УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году.

Согласно материалам уголовного дела, Антон Мотолько, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь за пределами Республики Беларусь, с целью осуществления противоправной деятельности объединил экстремистские группы (так называемые «дворовые чаты»), создал экстремистское формирование и руководит им", - говорится в сообщении.

"Следователями установлено, что в экстремистскую группу входят составные части интернет-ресурса Telegram Ждановiчы сёння, Ждановичи 2020 – клуб любителей песен Цоя, Активная МАЯК ВКА, I I 0 ПАРТИЗАН чат, Новая Боровая 98%", - заявили в СК.

По данным следствия, на указанных ресурсах неоднократно размещалась информация, содержащая признаки экстремизма и призывов к возбуждению расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

"Кроме этого, информационная продукция Telegram-каналов предназначена для организации и проведения массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам политической и идеологической вражды", - говорится в сообщении.


 
Следователи направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции вышеу� �занных Telegram-каналов экстремистскими материалами.

"Суд Партизанского района города Минска заявление удовлетворил", - проинформировали в СК.

Там добавили, что за публикацию информации из вышеуказанных интернет-ресурсов влечет за собой административную ответственность (ч.2 ст.17.11 КоАП РБ).
Интерфакс
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