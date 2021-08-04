



"Следственное управление УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году.





Согласно материалам уголовного дела, Антон Мотолько, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь за пределами Республики Беларусь, с целью осуществления противоправной деятельности объединил экстремистские группы (так называемые «дворовые чаты»), создал экстремистское формирование и руководит им", - говорится в сообщении.





"Следователями установлено, что в экстремистскую группу входят составные части интернет-ресурса Telegram Ждановiчы сёння, Ждановичи 2020 – клуб любителей песен Цоя, Активная МАЯК ВКА, I I 0 ПАРТИЗАН чат, Новая Боровая 98%", - заявили в СК.





По данным следствия, на указанных ресурсах неоднократно размещалась информация, содержащая признаки экстремизма и призывов к возбуждению расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.





"Кроме этого, информационная продукция Telegram-каналов предназначена для организации и проведения массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам политической и идеологической вражды", - говорится в сообщении.









Следователи направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции вышеу� �занных Telegram-каналов экстремистскими материалами.





"Суд Партизанского района города Минска заявление удовлетворил", - проинформировали в СК.





Там добавили, что за публикацию информации из вышеуказанных интернет-ресурсов влечет за собой административную ответственность (ч.2 ст.17.11 КоАП РБ).