«Комсомолка» сообщает о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко намерен выступить в годовщину выборов, 9 августа, в формате так называемого «Большого разговора с президентом». На встрече будут находиться аккредитованные журналисты, представители общественности, а также резиденты экспертного и медийного сообщества Беларуси. Встреча будет проходить, по сообщению пресс-службы, в формате «открытого разговора».





До мероприятия осталось менее недели, и во вторник, 3 августа, телеграм-канал «Пул Первого», приближенны к пресс-службе президента, сообщил о том, сколько заявок пришло для участия в «Большом разговоре с президентом».





- На сегодняшний день пришло более 300 заявок на участие - от журналистов, медийщиков, частных лиц. Вопросов поступило еще больше, - сообщила администрация телеграм-канала «Пул Первого».





Уточняется, что аккредитация на «разговор» закончится уже в четверг, 5 августа. Также известно, что встречу покажут в прямом эфире.



