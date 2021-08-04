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Знак: ежедневно мы дальше от места, где должен был начаться путь к нормальности

Французское издание Le Courrier d'Europe centrale и бельгийское La Libre Belgique опубликовали интервью, которое Максим Знак дал из заключения. Оно вышло как раз в тот день, когда начался суд над Максимом Знаком и Марией Колесниковой. Перевод интервью сделало Радио "Свобода".

Знак: ежедневно мы дальше от места, где должен был начаться путь к нормальности
Фото ТАСС
Знак говорит, что привык к условиям за решеткой: "Человек привыкает ко всему, а у белорусов привыкание к трудностям считается национальной особенностью!"

При этом он признается, что ему трудно привыкнуть к каким-то мелочам — например, к невозможности получить определенные мелочи: кефир, колу, бананы, малину, точилку для карандашей... 

По мнению Знака, к этим условиям и не стоит полностью привыкать. "Потому что привыкнуть к этому означает принять навязанную мысль: вы заслуживаете этого, вы преступники, и ничего страшного нет в том, что вы не можете сделать большую часть того, что могут сделать нормальные люди. Но мы не согласны, просто не привыкаем".

На вопрос, жалеет ли он, что присоединился к команде Виктора Бабарико в 2020 году, юрист отвечает так: "Год назад я много работал ради добра и на основании закона. Поэтому у меня чистая совесть насчет достоинства моих действий".

Проблемы, которые проявились во время избирательной кампании 2020 года, Знак называет глобальными. Он сравнивает их с пожаром в подвале и задается вопросом: что лучше — пойти в подвал и обнаружить пожар или никогда не открывать двери и жить в спокойном незнании? 

Журналисты спросили политзаключенного, что могли бы сделать международные субъекты, чтобы повлиять на ситуацию в Беларуси. На этот Знак ответил, что последние несколько месяцев не располагает полной информацией о событиях в стране и мире, поэтому не может комментировать. 
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Он упомянул, что власти объявили 2021 год годом национального единства. И добавил: "Я не знаю, есть ли способ начать конструктивный диалог, а не имитационный диалог, смешанный с насилием. Но я думаю, что каждый день мы отдаляемся от того места, где должен был начаться наш путь к нормальности".
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